Volley femminile | Italia | cosa non ha funzionato Egonu non è l’unica colpevole | preoccupa la regia

22.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.11 Sabato 15 ottobre, alle ore 16.00, l'Italia affronterà gli Stati Uniti nella finale per il 3°...ITALIA - USA, FINALE TERZO POSTO MONDIALI: PROGRAMMA E ORARI SABATO 15 OTTOBRE:Il coach dell’Italvolley femminile, Davide Mazzanti, ha parlato alla stampa dopo Italia-Brasile 1-3, semifinale dei Mondiali 2022 in corso in Olanda e Polonia. Il ct azzurro non ha nascosto il rammari ...La semifinale del campionato del mondo di volley femminile tra Italia e Brasile finisce con le lacrime sul volto delle azzurre di Mazzanti. La delusione è grande per la sconfitta subita oggi, giovedì ...