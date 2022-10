Viola come il Mare | anticipazioni terza puntata | Viola scopre un nuovo dettaglio sul padre

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 ottobre 2022)in arrivo perilandrà in onda venerdì 14 ottobre in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Dopo il promettente debutto, la serie ha assistito a un calo di ascolti nelepisodio, con una media di 2.8 milioni di telespettatori. Scopriamo i nuovi colpi di scena. Proseguono i nuovi appuntamenti conil, la serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman nei rispettivi panni diVitale e Francesco Demir. Nonostante abbia da poco debuttato, la serie avrebbe già ottenuto il via libera per una seconda stagione,riportato da Davide Maggio. Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide ...