VIDEO – Vergogna al Maradona | tifosi disabili non vedono la partita

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Episodio spiacevole al Diego Armando, che macchia la bellissima serata venuta fuori con la prestazione del Napoli. La vittoria sull’Ajax in campo che ha portato alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, rovinata poi sugli spalti perché alcuninon hanno potuto godersi la roboante prestazione degli azzurri. Il motivo è legato, come denunciato nelsottostante, all’impossibilità di raggiungere gli spalti per alcuniin carrozzina, impossibilitati soprattutto nella visuale del campo stesso. Non c’è modo, da quella prospettiva, di godersi al 100% ladella propria squadra del cuore. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) La denuncia, arrivata attraverso undiventato subito virale sul web, in merito alla visibilità ...