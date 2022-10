VIDEO L’Italia vince l’oro col quartetto femminile ai Mondiali | riviviamo l’impresa delle azzurre

Leggi su oasport

ha conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre ai 2022 di ciclismo su pista. Le hanno siglato il nuovo record italiano di 4:09.760, battendo la Gran Bretagna in una spettacolare finale andata in scena al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Elisa Balsamo e Martina Fidanza (bis per lei dopo lo scratch di ieri, entrata oggi in finale dopo che nel primo turno c'era stato il supporto di Martina Alzini) sono sul tetto del mondo con una gara veramente mostruosa.