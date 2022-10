VIDEO Italia-Brasile 1-3 | Mondiali volley femminile 2022 | highlights e sintesi Le azzurre perdono la semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’è stata sconfitta dalper 3-1 (25-23; 22-25; 26-24; 25-19) nellaandata in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) e dice addio al sogno di vincere idi. Le Campionesse d’Europa hanno commesso troppi errori nell’arco dell’intera partita, sia in attacco che al servizio. Paola Egonu non ha sfruttato il contrattacco del potenziale 25-23 nel terzo set: quello scambio avrebbe permesso alla nostra Nazionale di portarsi sul 2-1 e la partita avrebbe probabilmente potuto prendere un’altra via. Paola Egonu ha sciupato importanti occasioni e ha commesso ben 16 errori, i 30 punti finali non servono purtroppo a portarci in finale, anche se vincerà la classifica marcatrici. La capitana Miriam Sylla è piaciuta per grinta e ...