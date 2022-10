Vi dico cosa accadrà al centrodestra | la profezia di Mieli che spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Paoloa Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 non usa giri di parole: "Il governo da domani verrà messo in sella in modo ordinato". Lo storico ed editorialista del Corriere analizza quanto accaduto oggi a Palazzo Madama e fa una rilfessione precisa: "Quello che è successo rappresenta una sorta di infarto per il. Questa notte metteranno tutto ciò che serve per curare il malato". Poi fa la sua: "Sono pronto a tornare qui - dice, rivolgendosi a Del Debbio - per mettere la testa nel cappio, ma viche da domani ilmetterà in sella in modo ordinato il governo e tutte le caselle e Giorgia Meloni potrà occuparsi senza problemi dell'emergenza bollette e dei nodi da sciogliere sul fronte dell'Economia". Insomma, ...