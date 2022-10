Verona | ufficiale | Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è ilallenatore del. Sarà lui a raccogliere l’eredità di Gabriele Cioffi, dopo l’esonero dell’ex Udinese. La panchina è stata accostata anche ad Aurelio Andreazzoli e a Diego Lopez, ma alla fine la società ha deciso di puntare sulla soluzione interna. Di seguito la nota del club: “Nato a Napoli il 30 novembre 1986,chiude nel 2021 la sua lunga carriera da calciatore, durante la quale ha militato per nove anni nel campionato russo – vestendo le maglie del Rubin Kazan prima e dello Spartak Mosca poi – ed in Italia, nei campionati di Serie A e Serie B giocando con Lanciano, Ascoli, Frosinone, Genoa, Milan,e Pescara. Conclusa la carriera da calciatore, nella scorsa stagione ha collaborato con mister Igor Tudor alla guida della Prima ...

...14 ottobre alle ore 15 quando scenderanno in campo Roma ed Hellas. L'incontro si potrà seguire su Diretta TV al canale 60 del digitale terrestre, sull'app di SportItalia e sul sito. ...Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero" è il comunicato...in casa contro l'Inter (in programma il 6 novembre alle 20.45) ma teoricamente dovrebbe rientrare per...Dopo l'esonero di Gabriele Cioffi, l' Hellas Verona ha scelto Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore. L'ex difensore allenava la Primavera gialloblù. Di seguito il comunicato del club. "Verona – He ...L’allenatore partenopeo, almeno per ora, è al timone della prima squadra gialloblù Il Verona ufficializza la fine della telenovela allenatore: attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, la ...