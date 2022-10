Venerdì riapre la Battersea Power station a Londra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo una sfarzosa ma discussa ristrutturazione, la famosadiriaprirà, per la prima volta dopo quasi 40 anni, con una nuova prospettiva di vita. Un tempo centrale elettrica a carbone che produceva un quinto dell’elettricità

ChioggiaTV

... torna con nuovi stimoli e una formula tutta rinnovata: tra le novità, il locale sarà aperto dal lunedì ala cena, lasciando il 'forno spento' sabato e domenica. 'Avevo questo pensiero da ...Buone notizie sul fronte viabilistico a Verona: dalle ore 14 diapre infatti una corsia di marcia di Ponte Nuovo , quella in uscita dal centro storico, quella cioè in direzione piazza San Tomaso, che potrà essere percorsa sia dai veicoli provenienti da via ... Venerdì 14 ottobre riapre il ponte dei Cavanis