Vela | Mondiali ILCA 6 | Silvia Zennaro sale al secondo posto dopo due giornate!

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È terminata in Texas la seconda giornata deifemminili 2022 di6, classe che sarà presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nelle acque americane le atlete (divise in due flotte) si sono date battaglia nella terza regata: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Per l’Italia continua a splendere. L’azzurra classe 1989 ha conquistato un quintonell’unica prova di giornata ed è passata dalla quarta alla seconda posizione generale (13 punti netti). Davanti alla nostra portacolori c’è ora soltanto l’olandese Marit Bouwmeester (anche lei con 13 punti netti), mentre è terza la svizzera Maud Jayet con 14 punti. Per quanto riguarda le altre italiane, Chiara Benini Floriani è scesa in 27ma piazza con 44 punti netti, Carolina Albano è scalata in 35ma posizione con 53 ...