Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati “Ci sarà sempre un grande affetto tra noi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una congiunzione astrale ostile ai rapporti di coppia o semplicemente il corso naturale delle vicende umane? Dal divorzio di Totti-Blasi alla recente separazione di Alessia Marcuzzi dal marito Paolo Calabresi, passando attraverso la fine della relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti: il 2022 è stato un anno orribile per le coppie Vip! Ieri, dopo mesi di voci e rumors su una possibile crisi, è arrivato l’annuncio della fine della storia tra. Dopo dieci anni, i due hanno deciso di dividere le loro strade. “Ciune rispetto per quello che siamo stati”state le parole che entrambi hanno utilizzato su Ig per ufficializzare la rottura. Soltanto qualche mese fa ...

La più nota della famiglia resta sempre lei, Chiara- inarrivabile con la sua platea di 28 milioni di follower su Instagram a cui ormai si rivolge non solo per questioni di moda ma anche per lanciare l'invito a far sentire la propria voce in ..., la sorella della famosa Chiara, è stata fidanzata con l'influencer Luca Vezil, un fashion blogger molto seguito sui social che vanta anche una laurea. Vediamo insieme chi è Luca ...Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. La notizia è stata data da entrambi sui rispettivi profili social tramite un messaggio congiunto in cui hanno affermato che, nonostante la decisione s ...Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati ufficialmente. La sorella di Chiara si consola con la nuova campagna del suo brand.