Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati “Ci sarà sempre un grande affetto tra noi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una congiunzione astrale ostile ai rapporti di coppia o semplicemente il corso naturale delle vicende umane? Dal divorzio di Totti-Blasi alla recente separazione di Alessia Marcuzzi dal marito Paolo Calabresi, passando attraverso la fine della relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti: il 2022 è stato un anno orribile per le coppie Vip! Ieri, dopo mesi di voci e rumors su una possibile crisi, è arrivato l’annuncio della fine della storia tra. Dopo dieci anni, i due hanno deciso di dividere le loro strade. “Ciune rispetto per quello che siamo stati”state le parole che entrambi hanno utilizzato su Ig per ufficializzare la rottura. Soltanto qualche mese fa ...