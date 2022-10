Vaccino | la versione spray nasale funziona? La risposta non è scontata

Leggi su chenews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I ricercatori sono alla ricerca di unadelanti-covid definitivo. Molti speravano nella. Ecco cosa dicono i primi test. I vari problemi hanno messo da parte la problematica causa dal Covid. Le varianti sono ancora presente e proprio nelle ultime settimane hanno segnalato alti numeri. Per tale ragione, la scienza è in continuo fermento per dare vita ad unche metta tutti al riparo. Fonte foto: Adobe StockLe ultime evoluzioni in merito hanno messo in luce una. Come avviene in questi casi, ci sono stati dei primi test in merito. Questi hanno dato dei risultati non proprio soddisfacenti. Cosa che ha sorpreso i vari ricercatori di questo ...