Vaccino covid | quarta dose booster per meno 7% italiani | report Altems

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “di 7su 100 si sono sottoposti alladianti-: la media a livello nazionale per laè pari al 6,63%”. È quanto emerge dalla 98ma puntata dell’Instant-19, iniziativa dell’, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale. “Gli over 80 sono la fascia di età con una copertura maggiore (29,83%), seguiti dalle persone di età compresa tra 60-79 anni, con una copertura pari al 12,93% – evidenzia il rapporto -. Tra gli over 80 la regione con la copertura maggiore è il ...

Iscriviti subito Come prenotare la quarta dose dicontro- 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...Iscriviti subito Come prenotare la quarta dose dicontro- 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...Al ministero della Salute è arrivato l'elenco degli ultracinquantenni che hanno deciso di non fare il vaccino anti Covid o il richiamo entro lo scorso 15 giugno. Con un emendamento inserito nel decret ...Sono invisibile e come me siamo in tanti ad essere inesistenti. Siamo gli invisibili delle vittime covid, siamo persone che hanno perso il cuore, che non hanno più una vita normale. Mio marito, il mio ...