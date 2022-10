Usa | la commissione d’indagine sull’assalto a Capitol Hill chiama a testimoniare Trump | “Ogni americano ha diritto alle sue risposte”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ladel Congresso Usa che indagadel 6 gennaio 2021 ha convocato, con un voto espresso all’unanimità, l’ex presidente Donald. “Abbiamo bisogno della testimonianza giurata del principale protagonista di quella notte”, ha detto la repubblicana Liz Cheney, vicepresidente dell’organo. La svolta è arrivata duranta la decima sessione pubblica della, subito prima le elezioni di midterm, dopo che l’indagine parlamentare ha prodotto importanti prove degli sforzi diper ribaltare la propria sconfitta elettorale del novembre 2020, culminati nell’attacco al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori dopo una manifestazione a Washington. In particolare, report inediti dell’intelligence ...

TGCOM

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Laparlamentare che indaga sull' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 ha deciso all'...presidente...Con nove voti a favore, ossia all'unanimit , laparlamentare statunitense che indaga sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021 ha deciso di convocare l'ex presidente Donald Trump. Dovr fornire documenti e una testimonianza sotto ... Usa, Trump convocato da Commissione per assalto a Capitol Hill La Commissione parlamentare USA presenta nuove prove del coinvolgimento dell'ex presidente nell'attacco alle istituzioni democratiche, costato ben 5 morti ...Donald Trump dovrà presentarsi alla commissione parlamentare che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L'ex presidente degli Stati Uniti dovrà fornire documenti e una testimonianza so ...