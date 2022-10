Usa | elezioni di midterm imprevedibili | i dem “appesi” alla benzina Lo scenario del dialogo con Putin se vincono i repubblicani

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella politica Usa, la si definisce la “October surprise”. È quella particolare “sorpresa” che esplode a Washington poco prima di un’elezione, rischiando di condizionarne l’esito. Può trattarsi di uno scandalo politico, come avvenne nel 2016, quando a 11 giorni dalleil capo della Cia James Comey annunciò la riapertura dell’inchiesta sulle mail di Hillary Clinton. Può avere a che fare con una vicenda privata, come quando nel 2020 la campagna del candidato democratico al Senato per il North Carolina, Cal Cunningham, venne travolta dalle rivelazioni su una sua relazione extra-coniugale. O può coinvolgere le sorti internazionali del Paese, come nel 1980, quando sembrò che Jimmy Carter riuscisse a salvare la sua rielezione con la liberazione degli ostaggi americani in Iran (che poi non ci fu, Carter subì un’umiliante sconfitta a opera di Ronald ...

Notizie Geopolitiche

... regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase postI ...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...... regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase postI ...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired... Usa. Il negazionismo repubblicano: vittoria dei democratici alle elezioni di midterm Nella politica Usa, la si definisce la “October surprise”. È quella particolare “sorpresa” che esplode a Washington poco prima di un’elezione, rischiando di condizionarne l’esito. Può trattarsi di uno ...Alle elezioni di midterm il Partito repubblicano dovrebbe conquistare la Camera, ma questo non cambierà l'indirizzo della politica Usa verso l'Ucraina ...