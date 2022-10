Usa | condannato all’ergastolo Nikolas Cruz | autore della strage nella scuola di Parkland

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È stato, il giovane accusatosparatoria nel 2018 in unadi, in Florida, in cui 17 persone morirono e altre 17 rimasero ferite. La giuria di Fort Lauderdale era chiamata oggi a esprimersi sulla condanna definitiva da infliggere al 24enne: ergastolo o pena di morte. I giudici hanno deciso di risparmiare la vita del giovane, condannandolo a una vita in carcere senza la possibilità di chiedere la libertà condizionale. Il processo Ladi, avvenutaStoneman Douglas High School, è una delle sparatorie scolastiche più sanguinosestoria degli Stati Uniti. Il 14 febbraio 2018,...

È statoall'ergastolo Nikolas Cruz , il giovane accusato della sparatoria nel 2018 in una scuola di Parkland , in Florida, in cui 17 persone morirono e altre 17 rimasero ferite. Il verdetto della ...Pena di morte: è il verdetto unanime della giuria per Nikolas Cruz , il giovane accusato della sparatoria nel 2018 nella scuola di Parkland, in Florida , in cui morirono 17 persone (14 studenti e 3 ...E' fissata per il primo novembre l'udienza in cui la giudice Elizabeth Scherer deciderà la sentenza per Nikolas Cruz, dopo che il verdetto della giuria ha raccomandato di condannare il giovane accusat ...