Urla e offese ai vipponi | Carolina Marconi risponde con filosofia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I concorrenti di questo Grande Fratello Vip 7 hanno subito non poche critiche in queste ultime settimane. Dopo il caso Marco Bellavia la situazione non sembra essersi placata. Tant’è che appena qualche giorno fa, la Regina di Roma si è nuovamente presentata fuori dalla casa più spiata d’Italia con il suo megafono. Ihanno ascoltato tutto quello che ha detto e non sono state parole per niente carine. GF Vip 7, nuovefuori dalla casa: cosa è successo Tutto sarebbe accaduto durante la scorsa domenica, come riporta Biccy. La Regina di Roma è andata fuori dalla casa del GF Vip 7 ed ha iniziato adre contro alcuni concorrenti. Se l’è presa prima con Gegia affermando che fa schifo e che ha fatto bullismo. La donna ha sottolineato che ha fatto passare Marco per un maniaco, per questo deve ...