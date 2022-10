Una marcia per la pace non basta La rabbia di Kasia Smutniak

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ''Nonfare unaper la. E dire '' è comunque troppo generico. Si riesce sempre a restare in una zona grigia, senza esporsi troppo. Qui abbiamo un Paese che ha invaso un altro, non è il momento di essere neutrali''. Lo ha detto, sul red carpet della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, interpellata sulla guerra in Ucraina e sull'idea di unaper lalanciata da più parti e da diversi esponenti politici. ''Io sono polacca, la guerra in Polonia viene percepita in una maniera diversa, è una minaccia reale. La mia famiglia abita a 40 chilometri dal confine ucraino. Questo non è il luogo per parlare di questo tema ma la situazione lì è molto complessa, da anni. Quello che manca è quell'ondata di ...

Report Pistoia

''Non basta fareper la pace. E dire 'Pace' è comunque troppo generico. Si riesce sempre a restare inzona grigia, senza esporsi troppo. Qui abbiamo un Paese che ha invaso un altro, non è il momento di ...A Liverpool, in Inghilterra, nel marzo 2015 la National Action ha proclamato con aria di sfidadell'uomo bianco' con lo slogan 'Solo i proiettili ci fermeranno!' Nel corso dell'evento, il ... Montecatini, sabato una marcia per sensibilizzare sulla salute mentale ''Non basta fare una marcia per la pace. E dire 'Pace' è comunque troppo generico. Si riesce sempre a restare in una zona ...Via email, venerdì 14 ottobre, il «diario» settimanale del supplemento. Extra digitale, vita (e scatti) da paparazzi Il 28 ottobre sarà il centenario della marcia su Roma, che segnò l’ascesa al potere ...