Una cifra da capogiro | quanto ha speso Ilary per spiare Totti | dettaglio scottante

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'intricato puzzle-Blasi sta prendendo forma ogni giorno di più. C'è sempre stato un tassello finora rimasto inedito, che è quello delle informazioni relative all'investigatore privato assoldato daBlasi per pedinare Francescocon l'obiettivo di scoprire se la stesse tradendo, cosa che poi è effettivamente emersa. Ebbene, adesso sono spuntate proprio le dichiarazioni - scottanti - dell'uomo che si è occupato del caso. A parlare, in un'intervista al settimanale Nuovo, è Ezio Denti, l'investigatore privato assunto dalla conduttrice per pedinare l'ormai ex marito. L'uomo ha dichiarato di aver preso l'incarico lo scorso 22 aprile. Un lavoro durato fino a luglio e che sarebbe costato parecchio alla Blasi. "Sono stati spesi 75mila euro - ha svelato Denti - Un costo giustificato dal tipo di strumentazione ...