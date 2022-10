Ultime Notizie – Ucraina | Stoltenberg | “Uso armi nucleari Nato estremamente remoto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’arsenale atomico degli alleatiè “il deterrente ultimo” nelle mani dell’Alleanza “per preservare la pace”, ma “le circostanze in cui lapotrebbe dover usareatomiche sonoremote“. Lo sottolinea il segretario generale dellaJens, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della Ministeriale Difesa. In caso di uso diatomiche da parte della Russia contro l’, aggiunge, “non entro esattamente nei dettagli di come risponderemmo, ma cambierebbe radicalmente la natura della guerra. Anche l’uso di un’arma atomica” relativamente “piccola” la cambierebbe. “Ci sarebbero conseguenze e i russi lo sanno”, dice. E’ “importante continuare a coordinarci” tra alleati nella ...