Ultime Notizie – Torna ‘Seminare il Futuro’ | porte aperte nelle aziende bio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La biodiversità agricola ha bisogno di sostegno attraverso operazioni di ricerca e recupero: servono, soprattutto per l’agricoltura biologica, nuove sementi resistenti alla crisi climatica e adatte al bio. È questo l’impegno della Fondazione Seminare il futuro e di NaturaSì che, nella Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre, aprono ledi noveagricole bio per la semina collettiva. Anche quest’autunno oltre 2mila persone spargeranno semi di cereali nei campi. Molte delle sementi saranno quelle prodotte nel campo catalogo che la Fondazione gestisce assieme all’Università di Pisa, dove si stanno selezionando cereali che rispondono alle necessità del biologico. Si tratta di semi in grado di produrre piante con radici ramificate e profonde, capaci di andare a cercare il nutrimento che non viene fornito in forma immediata ...

