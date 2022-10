Ultime Notizie – Senato | primo giorno dai selfie ai vaffa | Berlusconi inciampa e Renzi impazza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Inizia con strette di mano reciproche, sorrisi e la standing ovation di tutto l’emiciclo per Liliana Segre e finisce con i veleni e il giallo sui voti a Ignazio La Russa la prima giornata della XIX legislatura al. Al via, la cosa che colpisce di più sono gli spazi vuoti nell’aula di palazzo Madama: solo 200 gli eletti, erano 315 prima del taglio. Poche le donne, ma questo già si sapeva. Comunque non ci sono problemi di posti per i neori. Così ognuno si sceglie lo scranno migliore e il compagno di banco preferito. Tra l’altro i gruppi si formeranno solo la prossima settimana. Il gioco della coppie già la dice lunga sugli equilibri della nuova legislatura. Carlo Calenda e Matteo, alleati del Terzo Polo, si siedono di fianco, al centro dell’emiciclo. Dario Franceschini si piazza in prima fila, con Pier Ferdinando ...

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati progressivamente i fornitori di servizi per aggirare spam e tracker, vedi il caso della protezione e - mail firmata DuckDuckGo . Ebbene, nelleore è arrivato un aggiornamento per Firefox Relay che consente di usare numeri di telefono virtuali per aggirare futuri messaggi di spam . Come annunciato dalla stessa Mozilla sul blog ...... ricordate quando, all'inizio della stagione, Bruce Banner lasciava la terra per dirigersi sul pianeta Sakaar a causa di un motivo sconosciuto Bene, una dellesequenze del finale di stagione ... Cronaca, le ultime notizie. Maltempo in Sicilia, allagata A29 Palermo - Mazara. LIVE Fiorentina - Heart of Midlothian Conference League 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport