Ultime Notizie – Senato | La Russa presidente | “Ricordo Calabresi | Ramelli | Fausto e Iaio” – Video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Non posso non ricordare la drammatica stagione delle violenze, del terrorismo politico e dei tanti ragazzi, di ogni colore politico, che hanno perso la vita” “In tanti anni di politica ho potuto vedere da vicino le evoluzioni della società italiana, anche le più traumatiche”. Lo ha affermato ildel, Ignazio La, nel suo discorso di insediamento. “Non posso non ricordare la drammatica stagione delle violenze, del terrorismo politico e dei tanti ragazzi, di ogni colore politico, che hanno perso la vita solo perché credevano in degli ideali, o a volte solo perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato: studenti, servitori dello Stato, giornalisti, imprenditori, politici – ha detto La– Le loro storie rappresentano un portato che ancora oggi è e deve essere una stella polare ...