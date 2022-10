Ultime Notizie – Senato | da Salvini a Pera | big | ritorni e new entry

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Al via alle 10.30 la prima giornata d’Aula dia Palazzo Madama. Entrano velocemente dall’ingresso principale di Corso Rinascimento i neori eletti. Volti noti come Matteo, Matteo Renzi – che oggi dovrà anche eseguire le procedure di accredito -, Dario Franceschini, Paolo Sisto, Maurizio Gasparri, Carlo Calenda, Stefano Patuanelli, Gianfranco Miccichè, Marcello, Maria Elisabetta Casellati; il virologo Andrea Crisanti. Arrivato anche Silvio Berlusconi. Tra i parlamentari in arrivo anche qualche familiare. “I posti in tribuna sono infatti garantiti in base alla consistenza del gruppo parlamentare, il M5S ha 12 posti in tribuna, ed è anche stato adibito uno spazio in sala difesa”, spiega un addetto all’Adnkronos. Entrano anche Gianluca Cantalamessa (Lega), Enza Aloisio e Alessandra Maiolino ...