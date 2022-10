Ultime Notizie – Samantha Cristoforetti | previsto per stasera il ritorno sulla Terra

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo il rinvio per maltempo, dovrebbe avvenire oggi la partenza della navetta Crew Dragon Freedom con l’equipaggio Crew 4, del quale fa parte l’astronauta, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La missione dovrebbe atre questa sera alle 23.43 nel Golfo del Messico. L’astronauta italiana nel pomeriggio di ieri ha passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale al collega Sergey Prokopyev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. “Grazie all’Italia, il mio Paese, per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione Spaziale”, ha detto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione