Ultime Notizie – Russia | “Ucraina nella Nato? Escalation garantita verso terza Guerra Mondiale”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La richiesta dell’di entrareè “una mossa di propaganda” e “Kiev è ben consapevole del fatto che un passo del genere significherebbe un’la“. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia russa Tass il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Alexander Venediktov, secondo il quale “a quanto pare è su questo che contano, fare rumore e attirare l’attenzione”. “Ma poiché molti del regime di Kiev non hanno il contatto con la realtà – ha proseguito – non sarei sorpreso se alcuni si aspettassero davvero l’ingresso del loro Paese”. Venediktov ha insistito sul fatto che “nonostante le dichiarazioni di non coinvolgimento ...

Sky Tg24

di Redazione Online Le news in diretta sull'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato e le trattative, guidate da Giorgia Meloni, per la formazione del nuovo governo: il nuovo Parlamento, i ...Nata come modello per il monumento equestre a Ferdinando I di Borbone - tra leopere dell'artista - la scultura tesse un inedito confronto con il calco della testa del cavallo del Marco ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...Lo spettacolo del foliage autunnale sull'Appennino tosco-emiliano si può ammirare non solo passeggiando nei suoi boschi, ma perfino dallo spazio: lo dimostra l'immagine ripresa dal satellite ...