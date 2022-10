Ultime Notizie – La Russa presidente Senato | opposizione si spacca | accuse incrociate

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La maggioranza sisul primo voto in aula alma, nonostante il venir meno dei voti di Forza Italia, Ignazio Laviene elettoal primo colpo grazie ai voti di almeno 17ri, secondo i calcoli di Youtrend, fuori dal centrodestra. Insomma, se la maggioranza si divide alla prima prova d’aula ma altrettanto fa l’. Dunque chi nella minoranza ha votato per La? Il Pd si chiama fuori. “Noi non siamo stati”, assicurano fonti parlamentari all’Adnkronos. Piuttosto si punta il dito contro i 5 Stelle: diversiri pentastellati, si fa notare, sarebbero restati nella cabina per il voto più del necessario, più della semplice consegna di una scheda bianca. Ma i principale indiziato, sempre secondo i dem, sarebbe ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE For more information, visit: www.nexign.com. View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005573/en/ Editorial Contact: PR_Group@nexign.com Permalink: http:/ ...Abbiamo provato la Beta di The First Descendant, il looter shooter di Nexon realizzato in Unreal Engine 5. Ci ha convinto