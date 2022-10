Ultime Notizie – Governo | Forza Italia non ci sta | tentazione separati al Colle fa discutere il partito

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Parte decisamente con il piede sbagliato il centrodestra di. Sarebbe in corso un vero e proprio braccio di ferro tra Fi e Fdi dopo lo ‘strappo’ di oggi al Senato degli azzurri, che non hanno partecipato al voto su Ignazio La Russa, diventato presidente grazie al soccorso dell’opposizione. Giorgia Meloni ha fatto sapere che andrà avanti per la sua strada, ovvero, nessuno le farà cambiare idea dopo i dubbi espressi a Silvio Berlusconi sulla lista dei ministri azzurri, a cominciare da Licia Ronzulli, che allo stato resta fuori dal Cdm. In casa Fi pesa il ‘no’ di Meloni all’upgrade governativo della fedelissima di Arcore, anche per un dicastero di fascia medio-bassa, tipo le Politiche Ue. E queste resistenze da parte di via della Scrofa su alcuni nomi indicati dal Cav avrebbero portato gli azzurri a valutare anche la possibilità di presentarsi ...