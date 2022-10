Ultime Notizie – Governo | consultazioni al Quirinale possibili a partire da mercoledì 19

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ da19 ottobre che potrebbero iniziare ledel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del prossimo. Soltanto nel pomeriggio del giorno prima infatti i Gruppi del Senato si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti, visto che è stato posticipato di un giorno il termine entro il quale ciascun senatore deve indicare il Gruppo di appartenenza, poiché quello di tre giorni dalla prima seduta previsto dal Regolamento di Palazzo Madama coincide con la domenica. Per conoscere i tempi di nomina dei capigruppo della Camera bisognerà attendere l’elezione del presidente, ma anche a Montecitorio non si andrà oltre martedì 18 ottobre, visto che da Regolamento l’adesione al Gruppo va indicata entro due giorni dalla prima seduta (quindi il 15) e la convocazione per gli organi direttivi ...

Sky Tg24

TEMI: monte malinis monte malinis meduno parapendio monte valinis parapendista caduto friuli sores fvgCade col parapendio sul Monte Malinis, interviene l'elisoccorso Cade da un ...Ledi giovedì 13 ottobre Sono iniziati i lavori della nuova legislatura, la 19esima della ... Letre sono originarie del nostro territorio, ma sono state elette in altre circoscrizioni. ... Cronaca, le ultime notizie. Maltempo in Sicilia, allagata A29 Palermo - Mazara. LIVE L'ex giocatore del Torino Rosario Rampanti ha parlato ai microfoni di TMW News in vista del derby tra granata e Juve in programma sabato. Nel farlo, ha dato uno spunto anche sulla Fiorentina. Ecco le ...Convivio è uno dei più importanti appuntamenti charity in Italia che, negli ultimi 30 anni, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda, ha coinvolto più di 800.000 persone e raccolto fondi per più di 25 ...