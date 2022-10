Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 8 771 contagi e 16 morti | bollettino 13 ottobre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono 8.771 ida coronavirus, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 16. I tamponi effettuati sono stati 43.982, per un indice di positività del 19,9%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.065 (-36) e quelli in terapia intensiva 16 (+2). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.379, di cui 946 a Milano città, a Bergamo 813, a Brescia 1.078, a Como 722, a Cremona 312, a Lecco 320, a Lodi 220, a Mantova 367, a Monza e Brianza 785, a Pavia 427, a Sondrio 245 e a Varese 886.