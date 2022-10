Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna | 4 070 contagi e 12 morti | bollettino 13 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono 4.070 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.910.554 casi di positività. I casi delle24 ore sono stati individuati attraverso 16.566 tamponi, di cui 6.892 molecolari e 9.674 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 24,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 30 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,2%), l’età media è di 67,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, ...

