Ultime Notizie – Camera | spunta ipotesi Fontana – Adnkronos com

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Entrato Papa, Riccardo Molinari rischia di uscire cardinale dalla corsa alla presidenza della. In casa Lega si fanno spazio altri nomi, quello di Nicola Molteni ma soprattutto quello di Lorenzo. Ai cronisti che gli chiedono conferma, il vicesegretario della Lega risponde inizialmente con una battuta: “Giorgetti alla Juve, io al Verona…”. Poi però aggiunge sibillino: “E’ ancora in divenire, la notte è lunga”. Intanto alla spicciolata i parlamentari della Lega stanno arrivando al gruppo, mentre, a pochi metri, è in corso la riunione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Probabile che, dopo il faccia a faccia, il leader della Lega veda e aggiorni i suoi., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Lesulla guerra in Ucraina Tra i primi a rispondere il Canada, Paese tra i più decisi nel sostenere la lotta dei difensori . Il ministro della Difesa Anita Anand ha annunciato l'invio ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Cronaca, le ultime notizie. Maltempo in Sicilia, allagata A29 Palermo - Mazara. LIVE Per il giovane classe 2003 si tratta di un premio che Mourinho ha voluto dare al ragazzo dopo averlo più volte di persona, l'ultima volta nel weekend appena passato nella gara tra Roma e Inter, dove ...La Roma è attesa da una gara europea dal sapore di ultima spiaggia. La squadra giallorossa scenderà in campo contro il Betis, primo nel gruppo C di Europa League. I ragazzi di José Mourinho non ...