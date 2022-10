Ultime Notizie – Burioni e il caso Pfizer | “Su protezione vaccini dati oggettivi | ora basta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Negli studi di fase 3 i” Covid “non sono stati valutati per la loro capacità di ostacolare il contagio, perché questo avrebbe richiesto molto tempo e ritardato la messa in commercio di un vaccino che, come prima cosa doveva, evitare la malattia grave”. Tuttavia, “osservazioni successive hanno dimostrato chiaramente la capacità del vaccino di impedire l’infezione e la diffusione del contagio“. Così su Twitter il virologo Roberto, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, anche dopo il dibattito suscitato da rappresentanti diche – durante un’audizione al parlamento europeo – hanno spiegato come è stata condotta la sperimentazione sul vaccino Covid-19. In merito alle “osservazioni successive”,fa riferimento a un suo post del 10 ottobre in cui spiegava che “la ...