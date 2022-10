Ultime Notizie – Ascolti tv | Montalbano vince la serata del 12 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il commissarioladel 12. La replica in alta definizione dell’episodio ‘La gita a Tindari’ ha consegnato a Rai1 il primato neglitv della primadi ieri, grazie a 3.022.000 telespettatori e al 18,2% di share. Su Canale 5 ‘Emigratis’ ha ottenuto invece 2.019.000 telespettatori e il 14,4%, mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha conquistato il terzo posto con 1.644.000 telespettatori e il 10,2% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film ‘3 days to kill’ ha totalizzato 1.252.000 telespettatori e il 7,3%, seguita da Rai2 che con ‘Delitti in Paradiso’ ha registrato 1.017.000 telespettatori e il 5,4%, mentre su Retequattro ‘Controcorrente’ è stato visto da 718.000 telespettatori pari al 5,2% di share. La7 con ‘Una giornata ...

