Ultime notizie Al via il nuovo Parlamento | ?La Russa in pole per il Senato | Camera alla Lega Incontro Meloni-Berlusconi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ufficializzati dalgli eletti. Ilprima prova della maggioranza, il centrodestra chiude in extremis (non senza difficoltà) l’intesa sull’esponente di FdI, con Molinari inper Montecitorio

Sky Tg24

di Redazione Online Le news in diretta sull'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato e le trattative, guidate da Giorgia Meloni, per la formazione del nuovo governo: il nuovo Parlamento, i ...Nata come modello per il monumento equestre a Ferdinando I di Borbone - tra leopere dell'artista - la scultura tesse un inedito confronto con il calco della testa del cavallo del Marco ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE Fine alla storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. È ufficiale. E i follower qualche settimana fa se ne erano accorti che qualcosa tra i due non andava. Sui social impazzava ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...