Ultime notizie Al via il nuovo Parlamento | ?centrodestra voterà La Russa al Senato Meloni | Molinari alla Camera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ufficializzati dalgli eletti. Ilprima prova della maggioranza, ilchiude in extremis (non senza difficoltà) l’intesa sull’esponente di FdI ma rimane l’incognita sul nome per Montecitorio

Sky Tg24

Lesul governo e sui presidenti di Camera e Senato Nei giorni scorsi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha già fatto capire che, visto il momento delicato, con l'Italia ...TEMI: furto spaccalegna ladri friulicividale del friulifriuli spaccalegna spaccalegna cividaleA Gorizia arriva il primo agriturismo firmato Coldiretti Ladri in ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE Eventuali immagini scelte dagli autori in siti internet dove non è menzionato il copyright sono considerate dagli autori di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...