Ultime notizie Al Senato La Russa eletto presidente senza il voto di Fi «Grazie a chi mi ha scelto anche fuori dalla maggioranza» Renzi | non siamo stati noi Letta | parte opposizione vuole entrare nella maggioranza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ufficializzati dal Parlamento gli eletti. Lachiude in extremis un accordo sull’esponente di FdI ma Fi non vota (tranne Berlusconi e Casellati). Meloni:a chi è stato responsabile. Attesa ora per le ripercussioni su Montecitorio

Sky Tg24

Secondo leindiscrezione, gli AirTag si sono dimostrati essere un successo enorme , ed in molti parlano già di una possibile seconda generazione su cui però almeno ad oggi non sono arrivate ...Dopo i bug iniziali con le AirPods Pro 2 , che chiedevano agli utenti di cambiare la batteria, nelleore sono giunte altre segnalazioni da parte dei possessori dei nuovi auricolari senza fili di Apple. A quanto pare, infatti, molti utenti si stanno rivolgendo a Reddit ed altri forum online per ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE In casa Inter continua il "dualismo" per la porta. Onana sembra aver superato Handanovic nelle gerarchie: il camerunese è sceso in campo nelle ultime tre partite che hanno visto i nerazzurri impegnati ...Nella regione il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,3% (media Italia 18,7%). L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia è il seguente ...