Ultime notizie Al Senato La Russa eletto presidente senza il voto di Fi «Grazie a chi mi ha scelto anche fuori dal centrodestra» Berlusconi | trattativa finita | nessun ministero a Ronzulli La Lega candida Fontana alla Camera

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ufficializzati dal Parlamento gli eletti. La maggioranza chiude in extremis un accordo sull’esponente di FdI ma Fi non vota (trannee Casellati). Meloni:a chi è stato responsabile. Attesa ora per le ripercussioni su Montecitorio