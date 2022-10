Ultima Lamborghini Aventador e ultimo V12 ' puro' | omaggio a Miura Roadster

Aventador , ultimo V12 puro , il motore termico più prestigioso che ha fatto la storia del Marchio. E' una Aventador Ultimae Roadster Ad Personam a chiudere un'epoca del Costruttore ...... abitacolo super esclusivo L'(E) CON MOTORE ENDOTERMICO Questa speciale Aventador sarà l'con un motore V12 non elettrificato, segnando la fine di un'epoca. La Casa bolognese ...La storia di Ferruccio Lamborghini, genio visionario e fondatore del brand celebre in tutto il mondo, approda il 23 ottobre con un grande evento speciale a Roma in collaborazione con Alice nella Città ...Nell'ambito del programma Ad Personam ha presto forma l'esemplare finale della famiglia Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.