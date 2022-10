Ucraina | ultime notizie | ?Zelensky | «finché armi parlano no a diplomazia con Russia» Incontro Putin-Erdogan

Sky Tg24

Ledichiarazioni di Zelensky sembrano decise a mantenere alta la tensione. Zelensky è nella ...non può presentare un programma che implichi la rinuncia dei territori che fanno parte dell'...Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che nelle24 ore più di 40 insediamenti sono stati colpiti dai bombardamenti russi. In risposta, l'aviazioneha effettuato 32 attacchi su 25 obiettivi russi. Lo riporta il Guardian. . 13 ottobre ... Guerra Ucraina Russia, news. Al vertice Erdogan-Putin non hanno parlato del conflitto LIVE In seguito all'emergenza in Ucraina sono arrivate in Italia 171.000 persone di cui circa 50.000 minori. (ANSA) ...La posizione della Cina dopo la risoluzione dell'Assemblea generale Onu sui referendum russi: "Qualunque iniziativa deve mirare ad una soluzione politica del conflitto in Ucraina".