Ucraina | intelligence Gb | ' Mosca tenta nuova linea del fronte dopo ritirata Kherson'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Londra, 13 ott. (Adnkronos) - "essersi ritirate a circa 20 km a nord del settore diall'inizio di ottobre, le forze russe stanno probabilmentendo di consolidare unadela ovest del villaggio di Mylove". Lo ha scritto su Twitter l'britannica. "Pesanti combattimenti continuano su questa, specialmente all'estremità occidentale - prosegue il rapporto del Ministero della Difesa britannico - dove i progressi dell'significano che il fianco della Russia non è più protetto dal fiume Inhulets. Negli ultimi giorni, le autorità di occupazione russe hanno probabilmente ordinato la preparazione per l'evacuazione di alcuni civili da, dove è probabile che ...

... 'Aiuto congiunto con Washington' Londra ha anche preannunciato la fornitura di centinaia di missili aggiuntivi per la difesa aerea, nonché centinaia di droni per supportare l'. ...Il Regno Unito ha annunciato inoltre la fornitura di centinaia di missili aggiuntivi per la difesa aerea, nonché centinaia di droni per supportare l'. Londra donerà anche 18 obici,...Londra, 13 ott. (Adnkronos) – “Dopo essersi ritirate a circa 20 km a nord del settore di Kherson all’inizio di ottobre, le forze russe stanno probabilmente tentando di consolidare una nuova linea del ...Il Regno Unito fornirà altri missili antiaerei all'Ucraina: le armi "aiuteranno a proteggere le infrastrutture nazionali critiche del paese" ...