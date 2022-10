Ucraina in fiamme | droni kamikaze su Kiev L’Onu condanna le “annessioni illegali” della Russia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il giorno di guerra numero 230 è iniziato acon nuovi attacchi dal cielo. “Le infrastrutture critiche nella regione sono state colpite da attacchi digiovedì mattina” ha scritto su Telegram il vice segretario presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko. Si tratterebbe didi fabbricazione iraniana. Secondo la Cnn, l’esercito russo in questo momento sembra aver intrapreso una nuova tattica nei suoi sforzi per invertire le sortisua guerra: cercare di sopraffare le difese aeree dell’, in gran parte di epoca sovietica, con dozzine di missili eda più direzioni. “caricati con armi chimiche” Dal canto suo, lo stato maggiore delle Forze armate ucraine ha riferito ieri che i russi ...

Oleksiy Danilov, capo del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell', aveva postato un video del ponte ininsieme ad una clip in bianco e nero di Marilyn Monroe che cantava ...... onestamente, le notizie del conflitto tra Russia estanno cambiando alcune prospettive ... Una lastra di marmo rimessa a lucido, non oscurata dalleche hanno incenerito la corona di ...Mentre a Roma si insedia il nuovo Parlamento, a Napoli brucia la corona della liberazione dal nazismo. Tira un'aria tesa al Vomero, in queste ore. Un'aria di fantasmi del passato che ...Duro colpo alle munizioni dell'esercito russo. Le forze armate di Kiev hanno individuato e colpito una scorta di mine e razzi Grad nell'est dell'Ucraina: l'esplosione ...