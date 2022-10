Ucraina | il segretario Stoltenberg | «Uso armi nucleari Nato possibilità remota»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Le circostanze in cui lapotrebbe usaresono estremamente remote». A dirlo è ilgenerale dell’Alleanza, Jens, al termine della ministerialea Bruxelles. In caso di utilizzo diatomiche – anche «relativamente piccole» – da parte di Mosca in, aggiunge, «non entro esattamente nei dettagli di come risponderemo, ma cambierebbe radicalmente la natura della guerra». «Ci sarebbero conseguenze e la Russia lo sa», ha concluso. Sulle possibile conseguenze nei confronti di Mosca in seguito all’utilizzo di un’arma nucleare nel conflitto, ne aveva parlato questa mattina – mercoledì 13 ottobre – anche l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Joseph Borrell, che durante l’intervento all’accademia ...