Ucraina | Borrell | “Se Russia usa atomica | esercito sarà annichilito”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’Ue, gli Stati membri, gli Usa e la Nato non stanno bluffando. Qualsiasi attacco nucleare contro l’provocherebbe una risposta non nucleare così potente sul piano militare che l’russo verrebbe”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Josep, parlando stamani al Collegio d’Europa a Bruges, nelle Fiandre. “Putin non dovrebbe bluffare – ha aggiunto – è un momento storico serio. Dobbiamo mostrare unità e determinazione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...Leyen che ha ribadito la vicinanza dell'Europa all'. Preoccupazione per le astensioni al voto è stata, invece, espressa dall'Alto rappresentante della Politica estera dell'Ue, Josep: "...Josepha commentato la decisione dell'Onu di respingere le annessioni promosse dalla Russia in, dopo i referendum delle scorse settimane. Per l'Alto rappresentante dell'Onu, però, il voto ...