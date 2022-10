Uccise la moglie depressa e tentò il suicidio | a Bologna anziano condannato per omicidio del consenziente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Poco più di un anno fa la notizia di un femminicidio e un tentato. Lei, che era malata di depressione, uccisa con un fucile da caccia, lui in prognosi riservata. E in casa fu trovato un biglietto nel quale i due annunciavano la volontà di farla finita insieme. I carabinieri ritrovarono nella loro auto, ancora abbracciati, con lei accasciata sulle gambe di lui, i due coniugi: Maria Rosa Elmi, 73 anni, oramai senza vita, e il marito. Prima di perdere conoscenza implorò con un filo di voce il maresciallo dei carabinieri chiamato dai vicini, allarmati dai colpi: “Sparami, ti prego – gli disse – lasciami andare con mia”. Quella mattina erano passati a casa dalla figlia e le avevano lasciato un biglietto di poche righe dicendo di volerla far finita, insieme. “Mamma voleva morire – confermò in aula la figlia della coppia – e papà ne soffriva. ...