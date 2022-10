Tv | Emanuele Filberto | ' Tindall a ' Isola dei Famosi' britannica? Positivo per Royal family' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - ''Mike è una persona che esisteva anche prima di aver sposato la figlia della principessa Anna. E' un grande sportivo e lui e sua moglie sono una coppia molto amata in Inghilterra. Penso che lui sappia quello che fa e credo che la sua partecipazione possa riavvicinare ancora di più la famiglia reale ai super giovani''. CosìFiliberto di Savoia all'Adnkronos sulla partecipazione di Mike, ex campione di rugby e marito di Zara Phillips, figlia della principessa Anna, al reality show 'I'm a celebrity, get me out of here', la versionede 'L'dei. Secondo quanto riportato dal 'Sun', il 43enne si unirà ad altri personaggi, tra cui il cantante Boy George, il comico Seann Walsh e il dj Chris Moyles, ed è pronto a ...