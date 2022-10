Tuttosport – Fantacalcio Fiorentina | Italiano ha deciso | “Il rigorista è lui”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 2022-10-13 23:48:22 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: FIRENZE – Lapasseggia sugli Hearts al Franchi. Jovic e compagni rifilano un sonoro 5-1 agli scozzesi nella quarta giornata di Conference League. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico viola, Vincenzo. Ecco le sue parole: “Una bella serata che ci è servita per il morale. Abbiamo giocato d’orgoglio, approcciando in maniera feroce e riuscendo a segnare subito. Finalmente abbiamo ritrovato quel cinismo, quella concretezza che ti fa vincere le partite. Abbiamo anche gestito bene la gara, portando a casa una bella vittoria e tre punti troppo importanti“. Continua: “Abbiamo concesso tre tiri: un palo, un gol e un quasi gol a centrocampo. Serve continuità di prestazioni e risultati, una sola partita non basta per farti ...

Tuttosport

NAPOLI - C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Zambo Anguissa , uscito anzitempo dal campo nella sfida di Champions League contro l' Ajax . Nella notte il centrocampista tramite una ...VERONA - L'avventura di Gabriele Cioffi sulla panchina dell' Hellas Verona è al capolinea. Decisiva per il tecnico ex Udinese la sconfitta all' Arechi contro la Salernitana , la quarta consecutiva in ... Fantacalcio Serie A, ecco gli squalificati del prossimo turno Il tecnico viola dopo la vittoria contro gli Hearts in Conference League: "Finalmente abbiamo ritrovato concretezza e gol". E per i tiri dal dischetto non ci sono ...BERGAMO - L' Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue con i consueti allenamenti per preparare il prossimo match contro il Sassuolo, in programma sabato sera e valevole per la decima giornata di Seri ...