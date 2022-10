Tutto chiede salvezza | cast | trama e personaggi della serie Netflix italiana più speciale del 2022

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Liberamente tratta da un omonimo romanzo autobiografico Premio Strega Giovani,è unadramedy dal sapore agrodolceOriginal che ci porta in ospedale, testimoni, per un numero di episodi pari ai giorni di degenza, di un TSO, ovvero di un trattamento sanitario obbligatorio. Di cosa trattaPer chi non sapesse cosa si intende per TSO, questo è una forma di ricovero obbligato che scatta nei confronti di soggetti che lo rifiutano ma sono in condizioni di motivata necessità e urgenza che lo rendono imprescindibile. Una situazione in cui la legge tutela l'individuo sospendendo temporaneamente la sua facoltà di decidere per sé ma nel suo interesse. Una scelta estrema che si adotta per lo più davanti a ...