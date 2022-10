Turchia come hub per il gas russo in Europa La richiesta di Putin a Erdogan

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presidenteVladimirinsiste per rendere lal'hub energetico attraverso cui smistare il gas diretto verso l'. L'idea del leaderha fatto parte dell'agenda dell'incontro con il presidente turco Recep Tayyipavvenuto ad Astana. Ulteriore conferma di quanto i rapporti tra Ankara e Mosca siano solidi e dicostituisca perun alleato con cui trovare soluzioni, sovvertire situazioni sfavorevoli e aprire scenari nuovi,nel caso in questione. La proposta del presidenteè arrivatapossibile alternativa alle rotte attuali, non a caso dopo i problemi riportati dai gasdotti del Baltico, e consentirebbe a Mosca di ...

Ad Astana, in Kasakistan, Erdogan nel ruolo di mediatore planetario della partita sul gas russo, e non soltanto. Putin propone lahub gasiero petrolifero, a calmierare prezzo e assieme beffare le sanzioni Usa - Ue con una triangolazione semi ufficiale da parte di una Paese Nato forte della sua collocazione ...... ha dichiarato Putin ,riferisce l'agenzia russa Tass. Allaarriva "la piena la fornitura di gas perché si è rivelato il partner più affidabile", ha aggiunto il leader del Cremlino , ...Il presidente russo Vladimir Putin insiste per rendere la Turchia l'hub energetico attraverso cui smistare il gas diretto verso l'Europa.Il capo del Cremlino lo ha proposto al presidente turco Erdogan, sottolineando che i prezzi del gas di un hub in Turchia potrebbero essere determinati senza influenze politiche ...