Trattativa finita | nessun ministero alla Ronzulli

Però la, così, non può continuare: "Èma a noi non ci sta bene" , continua l'ex premier. Ronzulli sarà ministro "No, e non va bene, non ci piacciono i veti". Ma Calenda e Renzi ...Prosegue la'No, è'. Lo ha detto Silvio Berlusconi lasciando il Senato . E che ministero avrà Licia Ronzulli 'Nessuno'. 'Nessun ministero alla Ronzulli - ha ribadito - e non va bene perché ...È finita ma a noi non ci sta bene”. E sull’ingresso di Licia Ronzulli nell’esecutivo, il presidente di Forza Italia taglia corto: “A noi non piacciono i veti”. “Sapevamo che Renzi avrebbe votato La Ru ...Berlusconi dopo l'elezione di La Russa: "Il governo non parte male". Ma avverte: "Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone" ...